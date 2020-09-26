«Манчестер Сити» готов приобрести защитника «Бенфики» Диаша

Как сообщает Goal, руководство «горожан» никак не может договориться с «Наполи» по поводу приобретения Калиду Кулибали и рассматривает 23-летнего португальца в качестве его возможной альтернативы.

Отмечается, что вероятная сумма сделки по защитнику «Бенфики» – 50 миллионов евро.

Диаш выступает за «Бенфику» с июля 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 49 матчей, в которых он забил три гола и отдал три ассиста. За сборную Португалии защитник отыграл 19 встреч.

Контракт Диаша с «орлами» действует до конца июня 2024-го.