Слуцкий – об игре с «Ротором»: Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о матче с «Ротором» в девятом туре РПЛ. По его словам, встреча пройдет в намеченный срок, хотя, ранее волгоградский клуб снялся с нескольких игр из-за коронавируса в команде.

«Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который, наверное, был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к такой же сложной игре

У нас Юра Дюпин вернулся в общую группу и тренируется всю неделю. Всегда есть мелкие повреждения, но я надеюсь, что обойдемся без потерь.

Мы уже давно отталкиваемся от собственного построения игры, даже когда играем с такими большими командами, как «Спартак». Отталкиваемся от своих атакующих действий и моделей, которые отрабатываем на тренировках. Так что особых сложностей при подготовке быть не должно», – сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

Напомним, матч «Ротор» – «Рубин» состоится 27 сентября и пройдет в Волгограде. Он стартует в 19.00 мск.