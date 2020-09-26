ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 11:02
автор: Артур Гичунцев

Слуцкий – об игре с «Ротором»: Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем

Встреча состоится 27 сентября.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о матче с «Ротором» в девятом туре РПЛ. По его словам, встреча пройдет в намеченный срок, хотя, ранее волгоградский клуб снялся с нескольких игр из-за коронавируса в команде.

«Матч состоится. Мы такого рода подарки не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который, наверное, был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к такой же сложной игре

У нас Юра Дюпин вернулся в общую группу и тренируется всю неделю. Всегда есть мелкие повреждения, но я надеюсь, что обойдемся без потерь.

Мы уже давно отталкиваемся от собственного построения игры, даже когда играем с такими большими командами, как «Спартак». Отталкиваемся от своих атакующих действий и моделей, которые отрабатываем на тренировках. Так что особых сложностей при подготовке быть не должно», – сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

Напомним, матч «Ротор» – «Рубин» состоится 27 сентября и пройдет в Волгограде. Он стартует в 19.00 мск.

источник: ФК «Рубин»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом выросло до 25TECNO Mobile представила свежую линейку смартфоновФНЛ. «Крылья» громят брянское «Динамо» и выходят на второе местоМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринСына Плющенко начали избегать дети
«Лион» приобретет у «Милана» Пакета, если команду покинет Рен-Аделаид
Центральный полузащитник «Лиона» Джефф Рен-Аделаид может покинуть команду в нынешнее трансферное окно.
26.09.2020 14:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
«ПСЖ» подписал голкипера клуба лиги 2
Бывший голкипер «Орлеана» Александр Летелье стал игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба парижан.
26.09.2020 13:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вида входит в список трансферных целей «Ромы»
Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида может этой осенью стать игроком «Ромы».
26.09.2020 13:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» – «Уфа». Команды определились с игровой формой
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
26.09.2020 13:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Лиона»: Предложение «Арсенала» по Ауару существенно расходится с его реальной ценой
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал интерес «Арсенала» к полузащитнику команды Уссему Ауару.
26.09.2020 13:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тамбов» – «Спартак». Кокорин выйдет в стартовом составе гостей
Встреча состоится сегодня в Саранске в 14:00 мск.
26.09.2020 12:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Ниццы» Сиприен может перейти в «Астон Виллу», ранее игроком интересовался «Спартак»
Центральный полузащитник «Ниццы» Уилан Сиприен может оказаться в одном из клубов Английской Премьер-лиги.
26.09.2020 12:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Дженоа» арендовал защитника «Ювентуса» Пеллегрини
Пресс-служба «Дженоа» объявила о переходе в команду левого защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини.
26.09.2020 12:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
СМИ: «Барселона» пытается сбить ценник на Депая
Клуб не оставляет попыток заполучить игрока.
26.09.2020 12:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Милан» готов приобрести вингера «Буде-Глимта» Хауге за четыре миллиона евро
Фланговый нападающий «Буде-Глимта» Йенс-Петтер Хауге может перейти в «Милан».
26.09.2020 12:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика