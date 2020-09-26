«Эвертон» хочет арендовать защитника «Барселоны» Тодибо

Как информирует The Independent, руководство «ирисок» готово взять 20-летнего француза в аренду. Барселона не против отпустить своего игрока в случае, если в контракт будет прописан пункт об обязательстве выкупа по окончании соглашения.

Тодибо перешел в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы» за один миллион евро, подписав четырехлетний контракт. За каталонцев он провел лишь пять матчей, заработав две желтые карточки.

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Шальке», однако гельзенкирхенцы решили не выкупать его контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 14 миллионов евро.