СМИ: «Барселона» пытается сбить ценник на Депая

«Барселона» и «Лион» продолжают переговоры о трансфере голландского нападающего Мемфиса Депая.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцев не устраивает ценник в 30 млн евро. Они хотят добиться скидки, однако, французская сторона не планирует снижать свои требования.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Лион» зимой 2017 года. Он был куплен у «МЮ» за 16 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.