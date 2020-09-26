Полузащитник «Ниццы» Сиприен может перейти в «Астон Виллу», ранее игроком интересовался «Спартак»

По информации Foot Mercato, в услугах 25-летнего француза заинтересована «Астон Вилла» – бирмингемцы предложили за игрока 17,5 миллионов евро.

Ранее сообщалоcь, что «Спартаку» интересен вариант с приобретением полузащитника французской команды, однако официальный запрос по трансферу футболиста со стороны красно-белых пока не поступил.

Сиприен выступает за «Ниццу» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 109 матчей, забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт действует до конца июня 2021-го.