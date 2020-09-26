«Зенит» – «Уфа». Команды определились с игровой формой

Футболисты «Зенита» сыграют с «Уфой» в лазурной экипировке. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитУфа pic.twitter.com/k7QDTJbKJz— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 26, 2020
Гости, в свою очередь, появятся на поле в белой форме. Соответствующее заявление появилось в клубном Твиттере.
#ЗенитУфа проведём в белом! pic.twitter.com/C6LAmIkeWp— ФК УФА (@UfaFc) September 26, 2020
Напомним, матч девятого тура РПЛ «Зенит» – «Уфа» состоится 26 сентября и стартует в 16:30 мск.
В данный момент питерский клуб занимает первое место в таблице, набрав 17 очков. У команды Вадима Евсеева – пять очков и 14-я позиция.
источник: «Советский спорт»