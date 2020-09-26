«Зенит» – «Уфа». Команды определились с игровой формой

Футболисты «Зенита» сыграют с «Уфой» в лазурной экипировке. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Гости, в свою очередь, появятся на поле в белой форме. Соответствующее заявление появилось в клубном Твиттере.

Напомним, матч девятого тура РПЛ «Зенит» – «Уфа» состоится 26 сентября и стартует в 16:30 мск.

В данный момент питерский клуб занимает первое место в таблице, набрав 17 очков. У команды Вадима Евсеева – пять очков и 14-я позиция.