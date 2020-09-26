«ПСЖ» подписал голкипера клуба лиги 2

29-летний француз подписал с командой однолетний контракт на правах свободного агента.
Летелье является воспитанником академии «ПСЖ», однако за взрослую команду не провел ни одной встречи. С января по сентябрь этого года он выступал за «Орлеан» – на его счету шесть матчей, в которых он пропустил 11 голов.
Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета таких команд, как «Анже», «Труа», «Янг Бойз» и норвежский «Сарпсборг».
🏡 Bon retour chez toi Alexandre 🔴🔵 pic.twitter.com/AqgecjRuHw— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2020