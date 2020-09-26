«ПСЖ» подписал голкипера клуба лиги 2

29-летний француз подписал с командой однолетний контракт на правах свободного агента.

Летелье является воспитанником академии «ПСЖ», однако за взрослую команду не провел ни одной встречи. С января по сентябрь этого года он выступал за «Орлеан» – на его счету шесть матчей, в которых он пропустил 11 голов.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета таких команд, как «Анже», «Труа», «Янг Бойз» и норвежский «Сарпсборг».