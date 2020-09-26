«Аталанта» без Миранчука победила «Торино»

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Бергамо, в составе которой голами отметились Алехандро Гомес (13-я мнута), Луис Мурьель (21), Ханс Хатебур (42) и Мартен де Рон (54). У туринского клуба дубль на свой счет записал Андреа Белотти (11, 43).

После этой игры «Аталанта», проводившая первый матч в чемпионате, набрала три очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице серии А, «Торино», потерпев второе поражение на старте сезона, занимает 20-е место.

В следующем туре «Аталанта» на своем поле встретится с «Кальяри», а «Торино» в гостях сыграет против «Дженоа».

Чемпионат Италии

2-й тур

«Торино» – «Аталанта» - 2:4 (2:3)