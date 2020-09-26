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26 сентября 18:42
автор: Виктор Шарафудинов

«Штутгарт» на выезде разгромил «Майнц»

Обе команды заканчивали встречу вдесятером.

Матч второго тура чемпионата Германии «Майнц» – «Штутгарт» завершился с результатом 1:4.

Хозяева открыли счет на 13-й минуте стараниями шведского нападающего Робина Квайсона, но затем «Штутгарт» четырежды поразил ворота «Майнца».

Забивали Силас Вамангитука (45), Даниэль Дидави (61), Матео Климович (80) и Саша Калайджич (86).

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 77-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Мусса Ниакате, а в компенсированное время – игрок обороны «Штутгарта» Паскаль Штенцель (90+1).

У «Штутгарта» три очка после двух туров, а «Майнц» пока еще очков не набирал. 20 сентября команда проиграла в гостях у «РБ Лейпциг» (1:3).

В третьем туре 2 октября «Майнц» сыграет в гостях с «Унионом Берлин», а 3 октября «Штутгарт» примет «Байер».

источник: «Советский спорт»
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