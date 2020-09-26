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26 сентября 18:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» – «Краснодар». Стартовые составы

Матч на стадионе «Фишт» начнется в 20:00.

«Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы на игру девятого тура чемпионата России.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Заика, Набиуллин, Юсупов, Нобоа, Бурмистров, А.Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н.Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Д.Пруцев, Немченко, Боковой, Е.Пруцев.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров, Уткин, Олссон, Вильена, Классон, Берг, Кабелла.

Запасные: Синицын, Сорокин, Рамирес, Зазинский, Мацукатов, Камболов, Кутовой, Сулейманов.

Главный арбитр матча – Сергей Карасев из Москвы.

источник: «Советский спорт»
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