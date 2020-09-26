Вадим Евсеев: Я думаю, что это поражение может стать для меня последним в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения 0:6 в Санкт-Петербурге в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что не исключает своего скорого ухода из клуба.

«Когда проигрываешь 0:6 тяжело что-то говорить, – отметил Евсеев. – Что случилось? Если бы я знал, что случилось, то такого бы не произошло. Чем «Зенит» хотел воспользоваться, тем и воспользовался, владея мячом. Мы не создавали остроту. Соперник при перехватах сразу доставлял мяч вперед, где у игроков «Зенита» была свобода.

Я думаю, что это поражение может стать для меня последним в «Уфе».

С чем связаны эти слова? С тем, что команда «Уфа» проиграла 0:6.

Считаю ли, что у меня нет лимита доверия при таком счете? Я ничего не считаю. Просто говорю, что все возможно».