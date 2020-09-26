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26 сентября 19:03
автор: Виктор Шарафудинов

Вадим Евсеев: Я думаю, что это поражение может стать для меня последним в «Уфе»

Команда из Башкирии была разгромлена «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения 0:6 в Санкт-Петербурге в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что не исключает своего скорого ухода из клуба.

«Когда проигрываешь 0:6 тяжело что-то говорить, – отметил Евсеев. – Что случилось? Если бы я знал, что случилось, то такого бы не произошло. Чем «Зенит» хотел воспользоваться, тем и воспользовался, владея мячом. Мы не создавали остроту. Соперник при перехватах сразу доставлял мяч вперед, где у игроков «Зенита» была свобода.

Я думаю, что это поражение может стать для меня последним в «Уфе».

С чем связаны эти слова? С тем, что команда «Уфа» проиграла 0:6.

Считаю ли, что у меня нет лимита доверия при таком счете? Я ничего не считаю. Просто говорю, что все возможно».

За шесть лет выступлений в РПЛ «Уфа» никогда прежде не проигрывала 0:6.

Безвыигрышная серия команды Вадима Евсеева длится семь туров (пять поражений и две ничьи). В трех последних встречах уфимцы потерпели три безголевых поражения и с пятью очками занимают 14-е место.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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