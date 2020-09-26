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26 сентября 19:24

Артем Дзюба: Не считаю, что зря так много забили перед игрой со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0).

- Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждем с нетерпением, - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, опередив «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга в гостях 3 октября сыграет против московской команды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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