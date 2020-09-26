Артем Дзюба: Не считаю, что зря так много забили перед игрой со «Спартаком»

- Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждем с нетерпением, - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, опередив «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга в гостях 3 октября сыграет против московской команды.