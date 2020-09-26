Сергей Семак: Никогда не хочется терять основных игроков

В девятом туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0, но после матча главному тренеру петербургской команды пришлось говорить о травмах своих игроков.

По ходу встречи повреждения получили Малком, Деян Ловрен и Сердар Азмун

«Посмотрим насколько серьезные травмы у них травмы, – отметил Семак в интервью для телеканала «Матч Премьер». – Что касается Ракицкого, то мы просто не стали рисковать. Надеюсь, что у него все нормально будет. У Ловрена ушиб, но давайте дождемся обследования, чтобы понять насколько серьезные травмы. Это часть футбола, но никогда не хочется терять основных игроков.

Единственный явный голевой момент у соперника был в конце первого тайма после нашей ошибки. При счете 2:0 мы, возможно, действовали не так уверенно, но в целом мы сыграли хорошо. Использовали свои моменты, проводили хорошие контратаки».

Следующий матч «Зенит» проведет 3 октября в гостях у «Спартака». На данный момент команды Семака и Доменико Тедеско возглавляют турнирную таблицу, набрав по 20 очков.