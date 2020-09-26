ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 19:40
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Никогда не хочется терять основных игроков

В победном матче против «Уфы» главному тренеру «Зенита» пришлось сделать несколько вынужденных замен.

В девятом туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0, но после матча главному тренеру петербургской команды пришлось говорить о травмах своих игроков.

По ходу встречи повреждения получили Малком, Деян Ловрен и Сердар Азмун

«Посмотрим насколько серьезные травмы у них травмы, – отметил Семак в интервью для телеканала «Матч Премьер». – Что касается Ракицкого, то мы просто не стали рисковать. Надеюсь, что у него все нормально будет. У Ловрена ушиб, но давайте дождемся обследования, чтобы понять насколько серьезные травмы. Это часть футбола, но никогда не хочется терять основных игроков.

Единственный явный голевой момент у соперника был в конце первого тайма после нашей ошибки. При счете 2:0 мы, возможно, действовали не так уверенно, но в целом мы сыграли хорошо. Использовали свои моменты, проводили хорошие контратаки».

Следующий матч «Зенит» проведет 3 октября в гостях у «Спартака». На данный момент команды Семака и Доменико Тедеско возглавляют турнирную таблицу, набрав по 20 очков.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Amazon анонсировал новый дрон для домашней безопасностиПоставщики аккумуляторов Tesla потрясены стремлением Маска сократить расходыМихаил Вилков будет судить ЦСКА и «Локомотив»МОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБубка отреагировал на падение своего «вечного рекорда»
«Сампдория» проиграла «Беневенто» Филиппо Индзаги, ведя 2:0 по ходу матча
Ранее команда Клаудио Раньери проиграла «Ювентусу» с крупным счетом.
26.09.2020 20:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
«Лацио» с победы над «Кальяри» стартовал в новом сезоне чемпионата Италии
Футболисты «Лацио» одержали победу над «Кальяри» в гостевом матче 2-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
26.09.2020 20:55
Футбол
Александр Медведев: Всегда приятно побеждать с крупным счетом, надеюсь, голевой поток продолжится
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0).
26.09.2020 20:49
Футбол
«Унион» намерен арендовать голкипера «Ливерпуля» Кариуса
Немецкий голкипер Лорис Кариус может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
26.09.2020 20:34
Футбол
Головин не сыграет за «Монако» против «Страсбурга»
Встреча пятого тура чемпионата Франции состоится завтра 27 сентября.
26.09.2020 20:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ПАОК сыграл вничью с «Волосом» накануне ответного матча против «Краснодара»
В трех играх греческой суперлиги команда из Салоник набрала пять очков.
26.09.2020 20:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ренн» на выезде разгромил «Сент-Этьен» и вышел в лидеры чемпионата Франции
Команда из Бретани одержала четвертую победу кряду.
26.09.2020 19:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Семак: Никогда не хочется терять основных игроков
В победном матче против «Уфы» главному тренеру «Зенита» пришлось сделать несколько вынужденных замен.
26.09.2020 19:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Артем Дзюба: Не считаю, что зря так много забили перед игрой со «Спартаком»
Нападающий «Зенита» прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0).
26.09.2020 19:24
Футбол
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Уэской»
В трех встречах команда Рубена Грасиии набрала четыре очка.
26.09.2020 19:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика