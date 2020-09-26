Славен Билич: Горжусь тем, как мы играли с «Челси»

- Я доволен нашим выступлением. Забить три гола в матче с «Челси» - это уже что-то. Я очень горжусь ребятами, мы должны опираться на это, чтобы обрести уверенность. Мы видим, что можем играть против команды, которая в индивидуальном плане лучше наших игроков, но что мы можем обороняться против них, показывать хороший футбол и создавать моменты.

Я действительно горжусь тем, как мы играли - как атаковали в первом тайме, как передвигались и оборонялись. Мы знали, что во втором тайме соперник пойдет в атаку. Хотели ограничить их ударами из-за пределов штрафной и не дать забить. Один из ударов попал в цель. Отличный выстрел, но мы заслужили три очка в этом матче.

Иногда у нас были неплохие шансы забить, и мы создавали хорошие моменты. Немного удачи, могли бы выиграть встречу 4:2. Считаю, что мы провели великолепный матч, - цитирует Билича BBC.

Добавим, что «Вест Бромвич», сыграв вничью с «Челси», набрал первое очко в текущем чемпионате английской премьер-лиги. В следующем туре команда Билича сыграет в гостях против «Саутгемптона».