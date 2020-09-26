Фрэнк Лэмпард: Игроки «Челси» проявили характер, но мы не должны попадать в такие ситуации

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своей команды в выездном встрече третьего тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (3:3).

«Ошибки, которые приводят к голам, всегда усложняют игру в премьер-лиге. Игроки проявили характер, но мы вообще не должны попадать в подобные ситуации. Тьяго Силва? Он еще покажет себя. Конечно, он признаёт свою ошибку, но в целом он провел неплохой матч. Хадсон-Одои хорошо вошел в игру и помог спастись от поражения. Мы будем продолжать работать и добиваться нужных результатов», – цитирует Лэмпарда официальный твиттер «Челси».

У «Челси» после трех туров четыре очка. 3 октября команда Лэмпарда примет «Кристал Пэлас».