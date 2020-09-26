Андрей Ещенко: Мой подопечный Айртон изъявил сегодня желание два гола забить (видео)

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в инстаграме видеообращение Андрея Ещенко, записанное в самолете на обратном пути из Саранска, где красно-белые одержали победу над «Тамбовом» (2:0).

36-летний Ещенко, который выступает за «Спартак» с 2016 года, провел за московский клуб свой 100-й матч, а бразилец Айртон Лукас стал автором обоих голов команды Доменико Тедеско.

Вот, что сказал Андрей:

«Всем привет. Всех с победой. Очень приятно было находиться на поле. Мы играли на выезде как будто дома. Так много болельщиков было. Очень приятно, очень радостно. Поддержка сумасшедшая была. Мы выиграли, а у меня еще и сотый матч за этот прекрасный клуб. Я горд здесь находиться. Плюс мой подопечный Айртон изъявил сегодня желание два гола забить. Побольше бы он таких голов сумасшедших забивал с моего подсказа. Всем большое спасибо. Топите за «Спартак» дальше».

«Спартак» с 20 очками занимает второе место РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. 3 октября красно-белые примут петербургскую команду на своем поле.