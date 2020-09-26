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26 сентября 23:05

Владимир Федотов: В матче с «Краснодаром» не хватило хладнокровия, чтобы забить второй мяч

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча девятого тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1)

- Нам не хватило хладнокровия, чтобы забить второй мяч. Несколько раз мы упускали соперников за спину, но нас выручал Сослан Джанаев. До удаления все было под контролем. Надо отдать должное ребятам, они хорошо оборонялись, перестроились, несмотря на качество поля. Я горд, что есть команда, которая полностью выложилась, - передает слова Федотова «РИА Новости».

После этой игры «Сочи» с 16 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Федотова на своем поле сыграет против «Ростова».

источник: «РИА Новости»
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