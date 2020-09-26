Дмитрий Рубашко: Не было бы удаления, могли и выиграть у «Краснодара»

- После удаления была достаточно тяжелая игра, пришлось много обороняться. Сложилось так, что пришло очко в копилку. Не было бы удаления, думаю, могли и одержать победу, - передает слова Рубашко ТАСС.

Напомним, что на 55-й минуте игры с поля был удален защитник сочинской команды Кирилл Заика, получивший две желтые карточки в течение двух минут. Спустя еще четыре минуты точным ударом отметился защитник краснодарцев Сергей Петров, сравняв счет в этой встрече.

После этой игры «Сочи» с 16 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Федотова на своем поле сыграет против «Ростова».