Симеоне включил Суареса в заявку «Атлетико» на матч против «Гранады»

Официальный сайт «Атлетико» опубликовал заявку команды на матч третьего тура чемпионата Испании против «Гранады».

📋 CONVOCATORIA

¡Estos son los futbolistas rojiblancos citados para el estreno liguero ante el @GranadaCdeF! 👇



🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #AtletiGranada pic.twitter.com/VA09duSTOV — Atlético de Madrid (@Atleti) September 26, 2020

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне включил в список из 23 человек уругвайского нападающего Луиса Суареса, который в пятницу 25 сентября официально перешел в «Атлетико» из «Барселоны».

Суарес выступал за сине-гранатовых шесть лет после трансфера из «Ливерпуля». Всего Луис сыграл за «Барсу» 283 матча, забив 195 мячей и сделав 113 голевых передач.