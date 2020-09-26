Гол Рамоса с пенальти принес «Реалу» волевую победу над «Бетисом»

В составе мадридского клуба голами отметились Федерико Вальверде (14-я минута) и Серхио Рамос (82, пен.), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник севильской команды Эмерсон (48), у хозяев поля точными ударами отличились Айсса Манди (35) и Вильям Карвалью (37).

Отметим, что на 67-й минуте встречи Эмерсон получил прямую красную карточку.

После этой игры «Реал», сыгравший два матча в чемпионате, набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице примеры. «Бетис» с шестью очками занимает второе место.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Вальядолида», а «Бетис» на выезде встретится с «Хетафе».

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