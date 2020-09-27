Мурад Мусаев: «Краснодар» хотел бы приобрести иностранца, но мы не можем

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Сочи» в девятом туре чемпионата России (1:1 на выезде) рассказал о возможном усилении команды до закрытия трансферного окна.

«Вы же понимаете, что кого-то прибрести мы можем только с российским паспортом, – цитирует слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ». – Соответственно, круг кандидатов сужается. Мы бы хотели приобрести иностранца, но не можем. У нас уже их перебор. Если мы договоримся с качественным россиянином из той же зоны Казахстана, Киргизии, то мы были бы только рады. Работа идет в этом направлении. Но многое из того, что пишется в прессе о наших трансферных интересах – не соответствует действительности».

В девяти турах чемпионата России «Краснодар» набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.