Дубль Марега позволил «Порту» разгромить «Боавишту»

Матч второго тура чемпионата Португалии «Боавишта» – «Порту» завершился со счетом 0:5.

Все голы были забиты после перерыва. На 47-й минуте счет открыл мексиканец Хесус Корона, на 59-й отличился Сержиу Оливейра, а затем дубль оформил малийский нападающий Мусса Марега (67 и 71).

Итоговый счет в компенсированное время установил колумбиец Луис Диас (90+2).

В двух стартовых турах »Порту» набрал шесть очков. Помимо «драконов» по две победы также одержали «Бенфика» и «Санта-Клара».

«Боавишта» с одним очком находится на 12-м месте.