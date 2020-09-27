Рональд Куман: Меня незаслуженно считают злодеем в истории с Суаресом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал расставание каталонского клуба с Луисом Суаресом.

«Меня незаслуженно считают злодеем в этой истории, хотя, позвонив Луису Суаресу, я проявил уважение к нему как к человеку и футболисту, – цитирует Кумана Marca. – Я сказал, что, если он останется, ему будет трудно стабильно попадать в состав. До того как я подписал контракт с клубом, руководство уже приняло некоторые решения, и я их поддерживал. Не все зависит только от меня.

Это нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб. Лео был примером для всех на тренировках и в матчах. Я ни разу не видел его неготовым к сезону. Он продемонстрировал большую преданность «Барселоне». У меня нет никаких сомнений по этому поводу».

33-летний Суарес перешел в «Атлетико» в статусе свободного агента после шести лет в «Барселоне». В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 28 матчей, забил 16 мячей и отдал восемь голевых передач.