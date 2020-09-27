Антонио Конте: Временами «Интер» действовал не сбалансированно и поплатился за свои ошибки

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал волевую победу в домашней игре второго тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (4:3).

«Три очка очень важны, но необходимо честно оценить нашу игру, – заявил Конте в интервью DAZN. – Позитивный момент – это то, что мы забили четыре мяча и создали много возможностей забить больше. Я думаю, что вратарь «Фиорентины» Драговски сыграл по-настоящему хорошо. Мы создали немало проблем для соперника, но в то же время не были достаточно сосредоточенны, чтобы справляться с их контратаками.

Ребята знают, в чем мы должны улучшить свою игр. Баланс – это ключ ко всему, а сегодня вечером мы временами действовали не сбалансированно и поплатились за свои ошибки. Нужно быть внимательнее».

30 сентября «Интер» сыграет в гостях против «Беневенто» в перенесенной игре первого тура.