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27 сентября 06:44
автор: Юрий Нечаев

Хосеп Гвардиола: Футболисты - не роботы

Сегодня «горожане» проведут матч третьего тура чемпионата Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на тяжелый календарь в начале сезона.

«Никому нет дела до игроков. Все — Премьер-лига, УЕФА, федерация футбола Англии — отстояли свой бизнес и позицию.

У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если будем молчать.

Уже сейчас у нас есть три игрока, которые вернулись из сборных с травмами. Они позволили им сыграть две игры за четыре дня без подготовки. Футболисты – не роботы», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был прерван на несколько месяцев. После возобновления соревнований команды вынуждены играть в очень плотном графике, не проведя, при этом, полноценной предсезонной подготовки.

Сегодня, 27 сентября, в матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер».

источник: Goal.com
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Хосеп Гвардиола: Футболисты - не роботы
Сегодня «горожане» проведут матч третьего тура чемпионата Англии.
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