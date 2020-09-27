Хосеп Гвардиола: Футболисты - не роботы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на тяжелый календарь в начале сезона.

«Никому нет дела до игроков. Все — Премьер-лига, УЕФА, федерация футбола Англии — отстояли свой бизнес и позицию.

У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если будем молчать.

Уже сейчас у нас есть три игрока, которые вернулись из сборных с травмами. Они позволили им сыграть две игры за четыре дня без подготовки. Футболисты – не роботы», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был прерван на несколько месяцев. После возобновления соревнований команды вынуждены играть в очень плотном графике, не проведя, при этом, полноценной предсезонной подготовки.