Зинедин Зидан: Я доволен тем составом, который есть в моем распоряжении

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с возможными трансферами.

«Я доволен составом, который есть в моем распоряжении. Мы такие, какие есть, и мы постараемся успешно провести этот сезон», - приводит слова француза официальный сайт «Реала».

Напомним, вчера мадридцы обыграли «Бетис» в матче третьего тура чемпионата Испании со счетом 3:2.

В двух стартовых матчах чемпионата Испании «Реал» набрал четыре очка. 1 октября «сливочные» на своем поле примут «Вальядолид».