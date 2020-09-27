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27 сентября 10:27
автор: Юрий Нечаев

Зинедин Зидан: Я доволен тем составом, который есть в моем распоряжении

Вчера мадридский клуб одержал первую победу в новом сезоне.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с возможными трансферами.

«Я доволен составом, который есть в моем распоряжении. Мы такие, какие есть, и мы постараемся успешно провести этот сезон», - приводит слова француза официальный сайт «Реала».

Напомним, вчера мадридцы обыграли «Бетис» в матче третьего тура чемпионата Испании со счетом 3:2.

В двух стартовых матчах чемпионата Испании «Реал» набрал четыре очка. 1 октября «сливочные» на своем поле примут «Вальядолид».

источник: ФК «Реал»
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