Хердур Магнуссон: В матче с «Локомотивом» многое будет зависеть от игры в защите

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РПЛ против «Локомотива».

«Сильный соперник, классные футболисты. «Локомотив» тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как пятьдесят на пятьдесят. Многое будет зависеть от игры в защите, мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Напомним, после восьми туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-синих 16 очков. Команда Виктора Гончаренко выиграла три последних матча подряд.