ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 11:02
автор: Юрий Нечаев

Хердур Магнуссон: В матче с «Локомотивом» многое будет зависеть от игры в защите

Дерби начнется в 19:00 мск.

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РПЛ против «Локомотива».

«Сильный соперник, классные футболисты. «Локомотив» тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как пятьдесят на пятьдесят. Многое будет зависеть от игры в защите, мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Напомним, после восьми туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-синих 16 очков. Команда Виктора Гончаренко выиграла три последних матча подряд.

«Локомотив» набрал 12 очков и расположился на седьмой позиции. Обыграв в прошлом туре «Тамбов» (1:0), железнодорожники прервали серию из пяти матчей без побед.

Матч ЦСКА - «Локомотив» пройдет сегодня, 27 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало - в 19:00 по московскому времени.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гран-при Skate America пройдет без зрителейКомпания Volkswagen представила в России обновленный TiguanАлександр Тарханов расстался с «Енисеем»Самая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Шальке» уволил главного тренера
Специалист возглавил команду в мае 2019 года.
27.09.2020 12:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Джек Уилшир: Я хочу играть и вернуться на прежний уровень
Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до 2021 года.
27.09.2020 11:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дмитрий Хохлов: Победа над «Локомотивом» станет для ЦСКА шагом на пути к стабильности
Дерби начнется в 19:00 мск.
27.09.2020 11:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хердур Магнуссон: В матче с «Локомотивом» многое будет зависеть от игры в защите
Дерби начнется в 19:00 мск.
27.09.2020 11:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зинедин Зидан: Я доволен тем составом, который есть в моем распоряжении
Вчера мадридский клуб одержал первую победу в новом сезоне.
27.09.2020 10:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хосеп Гвардиола: Футболисты - не роботы
Сегодня «горожане» проведут матч третьего тура чемпионата Англии.
27.09.2020 06:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зинедин Зидан: Я никогда не комментирую работу судей
«Реал» одержал победу над «Бетисом» благодаря пенальти, который реализовал Серхио Рамос.
27.09.2020 01:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Антонио Конте: Временами «Интер» действовал не сбалансированно и поплатился за свои ошибки
Миланский клуб с трудом обыграл «Фиорентину», дважды уступая по ходу матча.
27.09.2020 01:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Рональд Куман: Меня незаслуженно считают злодеем в истории с Суаресом
Уругвайский нападающий перешел из «Барселоны» в «Атлетико».
27.09.2020 01:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Марега позволил «Порту» разгромить «Боавишту»
«Драконы» стартовали в примейре с двух побед.
27.09.2020 00:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика