Дмитрий Хохлов: Победа над «Локомотивом» станет для ЦСКА шагом на пути к стабильности

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов перед матчем ЦСКА - «Локомотив» порассуждал о перспективах армейцев в чемпионате России.

«На мой взгляд, ЦСКА сейчас однозначно сильнее и стабильнее, чем в начале сезона. У любой команды случаются небольшие спады. Армейцам удалось их успешно преодолеть.

Победа над «Локомотивом» станет шагом на пути к стабильности. Можно будет заявить, что они претендуют на борьбу за призовые места. Но впереди останется еще 21 тур. Рассуждать о чемпионских перспективах того или иного клуба сейчас бессмысленно», - цитирует Хохлова RT.

Напомним, после восьми туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-синих 16 очков. Команда Виктора Гончаренко выиграла три последних матча подряд.

«Локомотив» набрал 12 очков и расположился на седьмой позиции. Обыграв в прошлом туре «Тамбов» (1:0), железнодорожники прервали серию из пяти матчей без побед.