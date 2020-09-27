Джек Уилшир: Я хочу играть и вернуться на прежний уровень

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир заявил, что может покинуть лондонский клуб.

«Хочу играть и вернуться на прежний уровень. В «Вест Хэме» или где-то еще. Может, это получится сделать в другой стане, в другой культуре. Любой футболист, который говорит, что счастлив сидеть на скамейке запасных, лжет. Я хочу играть», — приводит слова футболиста The Times.

Напомним, 28-летний Уилшир является воспитанником лондонского «Арсенала». С 2018 года он выступает за «Вест Хэм». В прошлом сезоне англичанин провел за клуб 10 матчей, отметившись одним забитым голом.