ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 11:50
автор: Юрий Нечаев

Джек Уилшир: Я хочу играть и вернуться на прежний уровень

Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до 2021 года.

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир заявил, что может покинуть лондонский клуб.

«Хочу играть и вернуться на прежний уровень. В «Вест Хэме» или где-то еще. Может, это получится сделать в другой стане, в другой культуре. Любой футболист, который говорит, что счастлив сидеть на скамейке запасных, лжет. Я хочу играть», — приводит слова футболиста The Times.

Напомним, 28-летний Уилшир является воспитанником лондонского «Арсенала». С 2018 года он выступает за «Вест Хэм». В прошлом сезоне англичанин провел за клуб 10 матчей, отметившись одним забитым голом.

источник: The Times
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» сегодня сыграет важный матч в Саранске с «Тамбовом»Amazon анонсировал новый дрон для домашней безопасностиКоманда Тутберидзе считает, что Загитову хотели переманитьБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала Сеть
«Шальке» уволил главного тренера
Специалист возглавил команду в мае 2019 года.
27.09.2020 12:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Джек Уилшир: Я хочу играть и вернуться на прежний уровень
Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до 2021 года.
27.09.2020 11:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дмитрий Хохлов: Победа над «Локомотивом» станет для ЦСКА шагом на пути к стабильности
Дерби начнется в 19:00 мск.
27.09.2020 11:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хердур Магнуссон: В матче с «Локомотивом» многое будет зависеть от игры в защите
Дерби начнется в 19:00 мск.
27.09.2020 11:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зинедин Зидан: Я доволен тем составом, который есть в моем распоряжении
Вчера мадридский клуб одержал первую победу в новом сезоне.
27.09.2020 10:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хосеп Гвардиола: Футболисты - не роботы
Сегодня «горожане» проведут матч третьего тура чемпионата Англии.
27.09.2020 06:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зинедин Зидан: Я никогда не комментирую работу судей
«Реал» одержал победу над «Бетисом» благодаря пенальти, который реализовал Серхио Рамос.
27.09.2020 01:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Антонио Конте: Временами «Интер» действовал не сбалансированно и поплатился за свои ошибки
Миланский клуб с трудом обыграл «Фиорентину», дважды уступая по ходу матча.
27.09.2020 01:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Рональд Куман: Меня незаслуженно считают злодеем в истории с Суаресом
Уругвайский нападающий перешел из «Барселоны» в «Атлетико».
27.09.2020 01:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Марега позволил «Порту» разгромить «Боавишту»
«Драконы» стартовали в примейре с двух побед.
27.09.2020 00:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика