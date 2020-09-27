Дзюба – о дерби со «Спартаком»: Ждем с нетерпением, главное – чтоб была битва

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался перед дерби матчем против «Спартака» в 10-м туре РПЛ.

«Это самый большой матч, самый важный. Ждем с нетерпением. Самое главное, чтобы все ребята наши, у которых ушибы, подлечились и все были готовы – и «Спартак», и мы чтобы были в оптимальном составе. Чтобы была потрясающая игра, битва.

Ради таких матчей мы и играем, живем этим. У нас равное количество очков, тем более интересен будет этот матч. Кто бы что ни говорил, это самый большой матч и самое большое противостояние в России. Интересно будет посмотреть», – сказал Дзюба клубной пресс-службе.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» сыграют 3 октября. Встреча стартует в 19.00 мск.