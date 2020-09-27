Главный тренер сборной Польши заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек сдал положительный тест на коронавирус.

«Тесты на коронавирус, проведенные у тренера сборной Польши Ежи Бжечека, дали положительный результат. Специалист был отправлен на карантин в соответствии с действующими санитарными правилами», — говорится в сообщении пресс-службы Польского футбольного союза.



Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone u selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka dały wynik pozytywny. pic.twitter.com/Z9dHBv3vVh — PZPN (@pzpn_pl) September 26, 2020

Напомним, поляки выступают в группе 1 дивизиона А Лиги наций. В двух стартовых матчах нового сезона команда набрала три очка.