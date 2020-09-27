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27 сентября 13:00
автор: Юрий Нечаев

«Арсенал» – «Ростов». Стартовые составы команд

Матч начнется в 14:00 мск.

«Арсенал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч девятого тура РПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва, Ковалев.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Еременко, Полоз, Долгов, Тошевски.

Перед этим туром «Арсенал» имеет в своем активе восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» - седьмой (14).

Матч в Туле начнется в 14:00 мск.

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