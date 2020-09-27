«Арсенал» – «Ростов». Стартовые составы команд

«Арсенал» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч девятого тура РПЛ.
«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва, Ковалев.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Еременко, Полоз, Долгов, Тошевски.
⚔️ Стартовые составы команд на первый матч сегодняшнего дня#ТинькоффРПЛ #АрсеналРостов pic.twitter.com/dcRH7lQYpg— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 27, 2020