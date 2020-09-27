Дракслер отказался от переезда в чемпионат России

Хавбек «ПСЖ» Юлиан Драклер исключил вариант с переездом в российскую премьер-лигу. Об этом сообщает Sky.

Согласно источнику, 27-летний полузащитник хочет остаться в чемпионате Франции. Отмечается, что «Зенит» предпринял серьезные усилия, чтобы заполучить футболиста, однако, он был непреклонен.

Ранее сообщалось, что Дракслер отказал «Байеру», «Лидсу» и «Герте».

Напомним, немец играет в «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне лиги 1 он провел 11 матчей и отдал пять голевых передач.

За национальную сборную хавбек отыграл 52 матча и забил шесть мячей. В 2014 году он стал чемпионом мира.