«Барселона» опубликовала заявку на матч с «Вильяррелом»

Пресс-служба «Барселоны» выложила в клубном Twitter заявку команды на матч первого тура примеры против «Вильярреала».

«Барселона»: Пике, Бускетс, Аленья, Гризманн, Пьянич, Месси, Дембеле, Рафинья, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Тринкан, Альба, де Йонг, Фати, Фирпо, Пенья, Пуч, Араухо, Минго, Тенас.

Напомним, встреча пройдет 27 сентября и начнется в 22.00 мск.

