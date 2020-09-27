Дмитрий Хохлов: В паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько он мотивирован

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном переходе Марио Манджукича в «Локомотив».

«Возможно, есть смысл заключить с ним контракт на год. Особенно если у руководства не получается пригласить более молодого нападающего. Вообще, я бы на возраст не смотрел. Возьмем Криштиану Роналду, которому тоже немало лет, но за ним по-прежнему стоит очередь из лучших клубов мира.

Да, есть примеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио, у которых не получилось в России. Сразу проводятся параллели. Но с молодыми разве такого не происходит? Тоже приезжают и валяют дурака. Так что в паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько сам футболист мотивирован выступать в России», – цитирует Хохлова RT.

Напомним, 34-летний Манджукич играл за такие клубы как «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Ювентус». Его последней командой был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул этим летом.