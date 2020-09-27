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27 сентября 14:26
автор: Артур Гичунцев

Карпин – перед матчем с «Арсеналом»: Те, кто играли с «Маккаби», должны реабилитироваться

Донской клуб уступил израильской команде (1:2) и покинул квалификацию Лиги Европы.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем с тульским «Арсеналом» в 10-м туре РПЛ.

«Приложили все силы для того, чтобы восстановиться и физически, и психологически после поражения. Посмотрим сегодня на поле, можно говорить все что угодно, а покажет это игра.

Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. По медицинским показателям Еременко в запасе, выйдет на замену – посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая», – сказал Карпин.

Добавим, что встреча началась в 14.00 мск. В данный момент счет 1:1. У туляков забил Эванс Кангва, у гостей – Евгений Чернов.

источник: ФК «Ростов»
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