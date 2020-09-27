Валерий Карпин: Никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в беседе с клубной пресс-службой высказался о трансферных планах клуба.

«Стоит ли ждать усилений и на какую позицию? Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения, всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую», – сказал специалист.

В эти минуты «Ростов» проводит гостевой матч с «Арсеналом» в 10-м туре РПЛ. В данный момент счет в пользу донского клуба 2:1.