Чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за военного положения

Футбольный клуб «Урарту» получил письмо от Федерации футбола Армении о приостановке национально первенства. Об этом сообщается на сайте команды.

Такое решение было принято на фоне военного положения в стране, которое вызвано конфликтом с Азербайджаном на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее в Баку сообщили, что армянские войска открыли огонь в этой местности, что привело к гибели гражданских. В Армении опровергли это заявление, отметив, что конфликт спроецировали именно азербайджанские военные.

Добавим, что власти РФ неоднократно призвали стороны к сдержанности.