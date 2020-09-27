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27 сентября 15:25
автор: Артур Гичунцев

Чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за военного положения

Ранее в стране объявили мобилизацию.

Футбольный клуб «Урарту» получил письмо от Федерации футбола Армении о приостановке национально первенства. Об этом сообщается на сайте команды.

Такое решение было принято на фоне военного положения в стране, которое вызвано конфликтом с Азербайджаном на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее в Баку сообщили, что армянские войска открыли огонь в этой местности, что привело к гибели гражданских. В Армении опровергли это заявление, отметив, что конфликт спроецировали именно азербайджанские военные.

Добавим, что власти РФ неоднократно призвали стороны к сдержанности.

источник: «Советский спорт»
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