Карпин – об игре Хосимото: Ни разу не видел в нем таких качеств в атаке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы над «Арсеналом» (3:2) в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

«При наших пропущенных мячах были несистемные ошибки. После потери аута старались накрыть, нельзя оставлять форварда один в один с защитником.

Голы Хасимото? Ни разу за все просмотренные матчи не увидели в нем такие качества игры в атаке. Так высоко в Японии он не поднимался. Он играет у нас чуть на другой позиции, чем раньше. Мы начали его выдвигать, сейчас это приносит результат», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 17 очков и вышли на третье место в таблице. У «Арсенала» – восемь очков и 13-я позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Сочи». Матч состоится 4 октября. «Арсенал» днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».