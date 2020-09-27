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27 сентября 17:36
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Бубнов: У меня плохие предчувствия перед ответным матчем «Краснодара» и ПАОКа

Игра в Салониках состоится 30 сентября.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил игру «Краснодара» в матче девятого тура чемпионата России против «Сочи» (1:1 в гостях), а также поделился ожиданиями от ответной встречи зелено-черных в плей-офф раунде Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

«Игра была для «Краснодара» очень тяжелой, – цитирует Бубнова Sportbox.ru. – Связываю это с тем, что Олег Фоменко, который помогает Владимиру Федотову в «Сочи», долгое время работал в стане «быков» и знает все их слабые и сильные стороны. В качестве тактики на матч команда выбрала жесткий прессинг на половине поля соперника. «Краснодар» не был к этому готов и, в целом, весь первый тайм мучился, хотя и создал три верных момента. «Сочи» же забил с пенальти (назначенного, на мой взгляд, справедливо) и дальше мог действовать по счету.

Во втором тайме у сочинцев, как кажется, закончились силы – в том числе из-за постоянного прессинга, который они использовали в первой половине встречи. «Краснодар» стал больше владеть мячом, Петров забил… После удаления Заики хозяева и вовсе не помышляли ни о каких атаках, а только оборонялись. Гости давили, но забить не смогли – слишком высока была плотность в обороне. Может быть, не хватило Вандерсона, потому что это игрок, который умеет все и отлично сыгран с партнерами.

Вообще, чувствовалось, что «Краснодар» устал после игры с ПАОК. Особенно в первом тайме, пока игроки не разбегались. Предчувствия перед ответной игрой? Честно говоря, плохие. Во-первых, было затрачено много сил. Во-вторых, неизвестно, что там с Бергом – он попросил замену и, возможно, не будет готов играть. В третьих, ПАОК – команда очень жесткая, хорошо контратакующая и может тоже запрессинговать. Будем надеяться, что «быки» пройдут. Если забьют первыми – сразу будет легче».

Матч ПАОК – «Краснодар» состоится 30 сентября. В первой встрече команда Мурада Мусаева обыграла вице-чемпиона Греции на своем поле со счетом 2:1.

Победитель противостояния сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

источник: Sportbox.ru
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