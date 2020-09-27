Технический директор «Аталанты»: Надеемся, Миранчук заменит Иличича

Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори высказался в адрес новичка команды Алексея Миранчука.

«Трансферный рынок для нас закрыт. Это 90 процентов. Остальные 10 – неожиданные ситуации, которые могут возникнуть.

Что касается Миранчука, то он схож по манере игры с Иличичем, поэтому мы его и пригласили. Надеемся, что Алексей заменит Йосипа.

Переговоры по трансферу? Миранчук сразу согласился, потому что знал, что мы очень хотим его видеть», – приводит слова Сартори Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, 24-летний россиянин был куплен у «Локомотива» за 14,50 млн евро.