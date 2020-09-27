ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 17:42
автор: Артур Гичунцев

Технический директор «Аталанты»: Надеемся, Миранчук заменит Иличича

Последний недавно вернулся в строй. Он находился в лазарете из-за травмы.

Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори высказался в адрес новичка команды Алексея Миранчука.

«Трансферный рынок для нас закрыт. Это 90 процентов. Остальные 10 – неожиданные ситуации, которые могут возникнуть.

Что касается Миранчука, то он схож по манере игры с Иличичем, поэтому мы его и пригласили. Надеемся, что Алексей заменит Йосипа.

Переговоры по трансферу? Миранчук сразу согласился, потому что знал, что мы очень хотим его видеть», – приводит слова Сартори Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, 24-летний россиянин был куплен у «Локомотива» за 14,50 млн евро.

Ранее сообщалось, что он интересен «Ювентусу» и «Милану».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Создание топового профиля в Instagram и начало его продвиженияКоманда Тутберидзе считает, что Загитову хотели переманитьЗагитова: мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»С женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду»
Футболисты «Атлетико» одержали победу над «Гранадой» в домашней встрече третьего тура чемпионата Испании со счетом 6:1.
27.09.2020 18:57
Футбол
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
«Нижний Новгород» разгромил «Акрон», одержав пятую победу кряду
Команда Роберта Евдокимова занимает третье место в первом дивизионе.
27.09.2020 18:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой», выигрывая 2:0 по ходу матча
Лидер первого дивизиона не может победить уже три тура кряду.
27.09.2020 18:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Все зависит от Глушакова». В «Химках» подтвердили возможное подписание игрока
Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек уже прибыл в команду и заключил трудовой контракт.
27.09.2020 18:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» крупно проиграла «Хоффенхайму», прервав свою серию из 21 матча без поражений в бундеслиге
Футболисты «Хоффенхайма» разгромили «Баварию» в гостевой встрече второго тура чемпионата Германии.
27.09.2020 18:26
Футбол
«Ахмат» обыграл «Урал», прервав серию из трех поражений
Команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице.
27.09.2020 18:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ротор» – «Рубин». Стартовые составы
Матч в Волгограде начнется в 19:00 по московскому времени.
27.09.2020 18:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы
Встреча пройдет на домашней арене армейцев и стартует в 19.00 мск.
27.09.2020 18:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Ньюкаслом»
Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии.
27.09.2020 18:07
Футбол
Валерий Карпин: Футболисты «Ростова» – молодцы, проявили себя как мужики
Специалист похвалил команду после вылета из Лиги Европы.
27.09.2020 18:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика