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27 сентября 17:58
автор: Виктор Шарафудинов

«Монако» без Головина вдевятером обыграл «Страсбург» благодаря дублю Бен-Йеддера

Завершился матч девятого тура чемпионата Франции.

«Монако» на своем поле обыграл «Страсбург» со счетом 3:2, играя вдевятером с 67-й минуты.

После первого тайма монегаски вели 2:0. Виссам Бен-Йеддер открыл счет на 9-й минуте, а перед перерывом отличился Рубен Агилар (45+2).

Мехди Шахири сократил отставание гостей на 46-й, но на 53-й Бен-Йеддер оформил дубль после передачи Кевина Фолланда.

Далее «Монако» остался вдесятером. На 55-й минуте Орельян Тчуамени был удален за второе предупреждение, а на 67-й прямую красную карточку получил Аксель Дизази.

На 70-й Людовик Ажорк до минимума сократил отставание «Страсбурга», реализовав пенальти, но команде Нико Ковача удалось сохранить победный счет.

Полузащитник сборной России Александр Головин матч пропустил, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в конце августа.

«Монако» занимает пятое место, набрав 10 очков.

«Страсбург» с тремя очками находится в зоне вылета на 18-й строчке.

4 октября состоятся матчи «Брест» – «Монако» и «Страсбург» – «Лилль».

Чемпионат Франции

5-й тур

«Монако» – «Страсбург» – 3:2 (2:0)

Голы: Бен-Йеддер, 9, 53, Агилар, 45+2 – Шахири, 46, Ажорк, 70 (с пенальти).

Удаления: Тчуамени (М), 55 (второе предупреждение), Дизази (М), 67 (грубая игра).

источник: «Советский спорт»
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