«Монако» без Головина вдевятером обыграл «Страсбург» благодаря дублю Бен-Йеддера

«Монако» на своем поле обыграл «Страсбург» со счетом 3:2, играя вдевятером с 67-й минуты.

После первого тайма монегаски вели 2:0. Виссам Бен-Йеддер открыл счет на 9-й минуте, а перед перерывом отличился Рубен Агилар (45+2).

Мехди Шахири сократил отставание гостей на 46-й, но на 53-й Бен-Йеддер оформил дубль после передачи Кевина Фолланда.

Далее «Монако» остался вдесятером. На 55-й минуте Орельян Тчуамени был удален за второе предупреждение, а на 67-й прямую красную карточку получил Аксель Дизази.

На 70-й Людовик Ажорк до минимума сократил отставание «Страсбурга», реализовав пенальти, но команде Нико Ковача удалось сохранить победный счет.