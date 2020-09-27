Валерий Карпин: Футболисты «Ростова» – молодцы, проявили себя как мужики

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги после победы над «Арсеналом» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

«Именно психологически – она бесценна. Команда показала, что после такого тяжелого поражения чисто психологически мы собрались, ребята молодцы, проявили себя как мужики.

Понятно, что после быстро пропущенного гола тревога была, естественно. Проигрывать против команды с такими быстрыми игроками, которые могут убежать в контратаку… Нужно было отыгрываться и не пропустить быстрые атаки. Слава богу, что достаточно быстро отыгрались и довели игру до победы.

Очередное удаление Глебова? Ну, уже был разговор, после «Маккаби». Это все от большого, зашкаливающего желания, за это ругать, наверное, нельзя. Нужно контролировать силу и эмоции, это понятно, нехватка, наверное, опыта», – сказал специалист клубной пресс-службе.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 17 очков и вышли на третье место в таблице. У «Арсенала» – восемь очков и 13-я позиция.