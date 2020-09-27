ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы

ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Смолов, Эдер.
В текущем сезоне красно-синие занимают четвёртое место в таблице, а «Локо» расположился на восьмой строчке.
Составы команд на дерби! 🔥#ЦСКАЛоко https://t.co/wKTck4qeir pic.twitter.com/AhwMB3gXGE— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 27, 2020
источник: «Советский спорт»