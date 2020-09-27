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27 сентября 18:16
автор: Виктор Шарафудинов

«Ротор» – «Рубин». Стартовые составы

Матч в Волгограде начнется в 19:00 по московскому времени.

Стали известны составы «Ротора» и «Рубина» на игру девятого тура чемпионата России.

«Ротор»: Чондрич, Манучарян, Матрикарди, Николаев, Гогуа, Кверквелия, Алейник, Макаров, Песегов, Колесниченко, Фламарион.

Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Балахонов, Донцов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Уремович, Ин Бом Хван, Зуев, Шатов, Кварацхелия, Макаров, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Меркулов, Зотов, Игорь Коновалов, Тарасов, Могилевец, Самошников, С.Бакаев, И.Игнатьев, Косарев.

Главный арбитр матча – Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог сыграть против «Краснодара» и «Ростова» в предыдущих турах, и волгоградской команде были засчитаны технические поражения.

источник: «Советский спорт»
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