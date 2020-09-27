«Ротор» – «Рубин». Стартовые составы

Главный арбитр матча – Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог сыграть против «Краснодара» и «Ростова» в предыдущих турах, и волгоградской команде были засчитаны технические поражения.