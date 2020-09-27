«Ротор» – «Рубин». Стартовые составы

Стали известны составы «Ротора» и «Рубина» на игру девятого тура чемпионата России.
«Ротор»: Чондрич, Манучарян, Матрикарди, Николаев, Гогуа, Кверквелия, Алейник, Макаров, Песегов, Колесниченко, Фламарион.
Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Балахонов, Донцов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Уремович, Ин Бом Хван, Зуев, Шатов, Кварацхелия, Макаров, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Меркулов, Зотов, Игорь Коновалов, Тарасов, Могилевец, Самошников, С.Бакаев, И.Игнатьев, Косарев.