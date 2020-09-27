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27 сентября 18:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Ахмат» обыграл «Урал», прервав серию из трех поражений

Команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице.

Матч девятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Урал» завершился со счетом 2:0.

На второй минуте счет открыл Георгий Мелкадзе, забив головой после подачи Исмаэла со штрафного. На 57-й минуте Бернард Бериша реализовал пенальти.

Еще один 11-метровый грозненцы заработали в первом тайме. Норвежский защитник «Урала» Стефан Страндберг сыграл рукой в своей штрафной и был удален, получив второе предупреждение. За исполнение пенальти взялся Владимир Ильин, но вратарь гостей Илья Помазун парировал его удар.

«Ахмат», прервав серию из трех поражений, набрал 13 очков и поднялся на восьмое место.

«Урал» находится на 11-й строчке, оставшись с десятью очками.

3 октября «Урал» примет ЦСКА. 4 октября состоится матч «Рубин» – «Ахмат».

РПЛ

9-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Мелкадзе, 2, Бериша, 57 (с пенальти).

Не реализованный пенальти: Ильин, 39 (вратарь).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Ромеро, Быстров, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Подберезкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

Предупреждения: Харин, 31, Бериша, 42, Ненахов, 46, Садулаев, 78, Кармаев, 85, Швец, 90+1 – Страндберг, 24, 28, Рыков, 64.
Удаление: Страндберг, 38 (второе предупреждение).

Судья: Кукуян (Сочи)

источник: «Советский спорт»
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