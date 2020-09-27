«Ахмат» обыграл «Урал», прервав серию из трех поражений

Матч девятого тура чемпионата России «Ахмат» – «Урал» завершился со счетом 2:0.

На второй минуте счет открыл Георгий Мелкадзе, забив головой после подачи Исмаэла со штрафного. На 57-й минуте Бернард Бериша реализовал пенальти.

Еще один 11-метровый грозненцы заработали в первом тайме. Норвежский защитник «Урала» Стефан Страндберг сыграл рукой в своей штрафной и был удален, получив второе предупреждение. За исполнение пенальти взялся Владимир Ильин, но вратарь гостей Илья Помазун парировал его удар.

«Ахмат», прервав серию из трех поражений, набрал 13 очков и поднялся на восьмое место.

«Урал» находится на 11-й строчке, оставшись с десятью очками.