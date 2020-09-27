«Бавария» крупно проиграла «Хоффенхайму», прервав свою серию из 21 матча без поражений в бундеслиге

Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Эрмин Бичакчич (16-я минута), Мунас Даббур (24) и Андрей Крамарич (77, 90+2, пен.), у мюнхенской команды отличился Йозуа Киммих (36).

Отметим, что поражение для «Баварии» стало первым в бундеслиге с 7 декабря 2019 года, когда в матче 14 тура сезона-2019/20 проиграла в гостях менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 1:2. После этого мюнхенская команда одержала 20 побед и один раз сыграла вничью.

Добавим, что после этой победы «Хоффенхайм» набрал шесть очков и расположился на втором месте в турнирной таблице бундеслиги, уступая лидирующему «Аугсбургу» лишь по дополнительным показателям. «Бавария» после этого поражения с тремя очками опустилась на шестое место.

В следующем туре чемпионата клуб из Зинсхайма в гостях сыграет против «Айнтрахта», а мюнхенская команда на своем поле встретится с «Гертой».

Чемпионат Германии

2-й тур