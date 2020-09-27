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27 сентября 18:26

«Бавария» крупно проиграла «Хоффенхайму», прервав свою серию из 21 матча без поражений в бундеслиге

Футболисты «Хоффенхайма» разгромили «Баварию» в гостевой встрече второго тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Эрмин Бичакчич (16-я минута), Мунас Даббур (24) и Андрей Крамарич (77, 90+2, пен.), у мюнхенской команды отличился Йозуа Киммих (36).

Отметим, что поражение для «Баварии» стало первым в бундеслиге с 7 декабря 2019 года, когда в матче 14 тура сезона-2019/20 проиграла в гостях менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 1:2. После этого мюнхенская команда одержала 20 побед и один раз сыграла вничью.

Добавим, что после этой победы «Хоффенхайм» набрал шесть очков и расположился на втором месте в турнирной таблице бундеслиги, уступая лидирующему «Аугсбургу» лишь по дополнительным показателям. «Бавария» после этого поражения с тремя очками опустилась на шестое место.

В следующем туре чемпионата клуб из Зинсхайма в гостях сыграет против «Айнтрахта», а мюнхенская команда на своем поле встретится с «Гертой».

Чемпионат Германии
2-й тур

«Хоффенхайм» – «Бавария» 4:1 (2:1)

Голы: Бичакчич, 16. Даббур, 26. Крамарич, 77. Крамарич, 90+2 (пен). – Киммих, 36.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).

Предупреждения: Гайгер (21), Баумгартнер (28), Крамарич (45), Боатенг (90), Нойер (90).

источник: «Советский спорт»
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