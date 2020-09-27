«Все зависит от Глушакова». В «Химках» подтвердили возможное подписание игрока

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов подтвердил возможный переход бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.

Я информацию иногда больше узнаю от журналистов, что они пишут. Сейчас клуб ведет переговоры со всеми, кто может усилить наше пошатнувшееся положение, но не безнадежное», – цитирует Ульянова ТАСС.

Что касается Глушакова, то помимо «Спартака» он играл за «Локомотив». На клубном уровне футболист провел 399 матчей, забил 61 гол и отдал 27 голевых передач, став чемпионом России в 2017 году.