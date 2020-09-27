Кэнто Хосимото: Моя цель – забить 10 голов в этом сезоне

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хосимото поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

Напомним, донской клуб добыл три очка благодаря дублю японского футболиста.

«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Общаемся со всеми.

Счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные. Сколько могу забить мячей за сезон? Цель – 10 голов», – сказал японец телеканалу «Матч ТВ».

После матча с туляками подопечные Валерия Карпина набрали 17 очков и вышли на третье место в таблице. У «Арсенала» – восемь очков и 13-я позиция.