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27 сентября 19:26
автор: Артур Гичунцев

Кэнто Хосимото: Моя цель – забить 10 голов в этом сезоне

В данный момент на его счету четыре мяча.

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хосимото поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

Напомним, донской клуб добыл три очка благодаря дублю японского футболиста.

«В команде все очень дружелюбные, адаптация проходит легко. Общаемся со всеми.

Счастлив, что в «Ростове» все дружелюбные. Сколько могу забить мячей за сезон? Цель – 10 голов», – сказал японец телеканалу «Матч ТВ».

После матча с туляками подопечные Валерия Карпина набрали 17 очков и вышли на третье место в таблице. У «Арсенала» – восемь очков и 13-я позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Сочи». Матч состоится 4 октября. «Арсенал» днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».

источник: «Советский спорт»
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