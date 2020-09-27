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27 сентября 20:09

Григорий Иванов: К судейству по матчу с «Ахматом» никаких вопросов нет

Президент «Урала» подвел итоги выездного матча 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:2).

- К судейству никаких вопросов нет. Мы сами дали судье шанс назначить штрафной, после которого пропустили первый гол. Когда назначали второй пенальти, перед этим тоже отдали мяч сопернику. Играли плохо, соперник нас задавил, перетоптал. Завтра тренеры разберутся, почему так получилось, - приводит слова Иванова ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Урал» с десятью очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиге. В следующем туре екатеринбургская команда 3 октября на своем поле сыграет против ЦСКА.

источник: ТАСС
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